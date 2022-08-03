WinkДетямОвощная вечеринка1-й сезон101-я серия
Овощная вечеринка (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 101 смотреть онлайн
2012, The Beet Party
Мультсериалы, Для самых маленьких6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Пятеро крутых свeкл, скучая, прохлаждаются в холодильнике. Но всякий раз, лишь только дай повод, они готовы к головокружительным экспериментам, сумасшедшим играм, искрометному веселью и новым ритмам в стиле бит.
СтранаЮжная Корея, Канада
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
КачествоSD
Время2 мин / 00:02
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb