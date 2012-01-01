WinkДетямОвощная вечеринка1-й сезон63-я серия
Овощная вечеринка (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 63 смотреть онлайн
2012, The Beet Party
Мультсериалы0+
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Сюжет
Пятеро крутых свeкл, скучая, прохлаждаются в холодильнике. Но всякий раз, лишь только дай повод, они готовы к головокружительным экспериментам, сумасшедшим играм, искрометному веселью и новым ритмам в стиле бит.
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Информация
СтранаКанада, Южная Корея
КачествоSD
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb