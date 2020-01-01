WinkСериалыUFC Fight Night Las Vegas 161-й сезонОвинс Сент Прю vs Джамал Хилл
UFC Fight Night Las Vegas 16 (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
2020, UFC
Спорт, Спорт18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Марвин Веттори, #13 в рейтинге средневесов UFC, является бывшим чемпионом Venator FC в полусреднем весе. В главном бою турнира он встретился с Джеком Херманссоном, занимающим четвертую строчку рейтинга в среднем весе.
Сериал Овинс Сент Прю vs Джамал Хилл 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.