WinkСериалыUFC Fight Night Las Vegas 91-й сезонОвинс Сент Прю vs Алонзо Менфилд
UFC Fight Night Las Vegas 9 (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
2020, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+
Этот сери�ал пока недоступен
Сюжет
Главным боем вечера на UFC Fight Night 176 в Лас-Вегасе стал бой между бывшим претендентом на титул чемпиона в тяжeлом весе Алистаром Оверимом и Августо Сакаи, идущим на серии из шести побед.
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