WinkСериалыОтвязный Дайс2-й сезон6-я серия
Отвязный Дайс (сериал, 2017) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн
2017, Dice
Комедии, Зарубежные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Легенда стендапа Эндрю Дайс Клэй возвращается на ТВ в главной роли самого себя. 25 лет спустя он готов заново штурмовать комедийный трон. Но одного запала и бравады, конечно, маловато. А будничная суета вносит коррективы в его амбициозный план.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Зарубежные
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
7.4 IMDb
- САРежиссёр
Скот
Армстронг
- ДКРежиссёр
Джей
Карас
- ТДРежиссёр
Тамра
Дэвис
- ЭДАктёр
Эндрю
Дайс Клэй
- ККАктёр
Кевин
Корригэн
- НЛАктриса
Наташа
Леджеро
- БМАктёр
Брэд
Моррис
- СЯАктёр
Седрик
Ярбро
- ДСАктёр
Дилан
Силверштейн
- МСАктёр
Макс
Силверштейн
- Актёр
Рон
Ливингстон
- ПФАктёр
Патрик
Фишлер
- САСценарист
Скот
Армстронг
- АТСценарист
Алекс
Танака
- ДКСценарист
Джеки
Кларк
- САСценарист
Сара
Афками
- БРПродюсер
Брюс
Рубенштейн
- САПродюсер
Скот
Армстронг
- АГПродюсер
Артуро
Гузман
- ВБХудожница
Венди
Бенбрук
- ДХХудожница
Дорит
Херст
- ЙФХудожник
Йен
Филлипс
- БДХудожник
Брутон
Джонс
- АБМонтажёр
Адам
Барр
- ФЭКомпозитор
Фил
Эрнандез
- КМКомпозитор
Крис
Максвелл