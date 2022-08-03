Отвязный Дайс. Сезон 2. Серия 3
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Отвязный Дайс
2-й сезон
3-я серия

Отвязный Дайс (сериал, 2017) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

2017, Dice
Комедия18+

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О сериале

Легенда стендапа Эндрю Дайс Клэй возвращается на ТВ в главной роли самого себя. 25 лет спустя он готов заново штурмовать комедийный трон. Но одного запала и бравады, конечно, маловато. А будничная суета вносит коррективы в его амбициозный план.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отвязный Дайс»