Отвязный Дайс. Сезон 1. Серия 3
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Отвязный Дайс
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Отвязный Дайс (сериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2016, Dice
Комедии, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Легенда стендапа Эндрю Дайс Клэй возвращается на ТВ в главной роли самого себя. 25 лет спустя он готов заново штурмовать комедийный трон. Но одного запала и бравады, конечно, маловато. А будничная суета вносит коррективы в его амбициозный план.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Зарубежные

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отвязный Дайс»

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