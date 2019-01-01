WinkДетямОтважные птенцы2-й сезон213-я серия
Отважные птенцы (мультсериал, 2019) сезон 2 серия 213 смотреть онлайн
2019, Top Wing
Мультсериалы6+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Знакомьтесь с учениками лeтной академии «Топ Винг»! Четверо друзей-кадетов Свифт, Пенни, Броди и Род действуют сообща, чтобы стать лучшими пилотами и прилетать на помощь всем, кто в ней нуждается. Самим птенцам помогает их опытный наставник Спиди, который дает им важные жизненные уроки.
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Информация
СтранаКанада, США
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
4.9 IMDb
- БДРежиссёр
Боб
Дусетте
- ИПАктёр
Итан
Пуджиотто
- ЛКАктёр
Лукас
Калехштейн
- ЭОАктриса
Эбигейл
Оливер
- КДАктёр
Колин
Дойл
- ДВАктёр
Джона
Вайнберг
- ТМАктёр
Тристан
Меркадо
- ШМАктриса
Ширли
Мэнсон
- ТБАктёр
Тайлер
Бариш
- СЛАктёр
Скотт
Ло
- БХСценарист
Брайан
Хэртиган
- СКСценарист
Скотт
Крафт
- СКПродюсер
Скотт
Крафт
- Актёр дубляжа
Фёдор
Парамонов
- Актёр дубляжа
Иван
Бычков
- АЕАктриса дубляжа
Алиса
Ефименко
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- ССАктёр дубляжа
Степан
Середа
- ГГХудожник
Грег
Гиббонс