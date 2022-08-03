Отважные птенцы. Сезон 2. Серия 212
Wink
Детям
Отважные птенцы
2-й сезон
212-я серия

Отважные птенцы (мультсериал, 2019) сезон 2 серия 212 смотреть онлайн

2019, Top Wing
Мультсериалы, Боевик18+

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О сериале

Знакомьтесь с учениками лeтной академии «Топ Винг»! Четверо друзей-кадетов Свифт, Пенни, Броди и Род действуют сообща, чтобы стать лучшими пилотами и прилетать на помощь всем, кто в ней нуждается. Самим птенцам помогает их опытный наставник Спиди, который дает им важные жизненные уроки.

Страна
США, Канада
Жанр
Семейный, Боевик, Приключения, Мультсериалы
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отважные птенцы»