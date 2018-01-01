Отважные птенцы. Сезон 1. Пенни спасает аквалет|Банановая неразбериха
Wink
Детям
Отважные птенцы
1-й сезон
22-я серия

Отважные птенцы (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн

2018, Top Wing
Мультсериалы6+

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Сюжет

Знакомьтесь с учениками лeтной академии «Топ Винг»! Четверо друзей-кадетов Свифт, Пенни, Броди и Род действуют сообща, чтобы стать лучшими пилотами и прилетать на помощь всем, кто в ней нуждается. Самим птенцам помогает их опытный наставник Спиди, который дает им важные жизненные уроки.

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Информация

Страна
США, Канада
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отважные птенцы»

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