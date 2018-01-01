Отважные птенцы. Сезон 1. Отчаянные черепахи|Броуди едет домой
Wink
Детям
Отважные птенцы
1-й сезон
13-я серия

Отважные птенцы (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

2018, Top Wing
Мультсериалы6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Знакомьтесь с учениками лeтной академии «Топ Винг»! Четверо друзей-кадетов Свифт, Пенни, Броди и Род действуют сообща, чтобы стать лучшими пилотами и прилетать на помощь всем, кто в ней нуждается. Самим птенцам помогает их опытный наставник Спиди, который дает им важные жизненные уроки.

Сериал Отважные птенцы 1 сезон 13 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Канада, США
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отважные птенцы»