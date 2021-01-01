Отважная Мит (сериал, 2021) сезон 1 серия 67 смотреть онлайн

Индийская многосерийная драма о девушке, которая не вписывалась в общепринятые гендерные нормы, но по стечению обстоятельств оказалась в браке с женихом своей сестры. Мит Худа работает курьершей и обеспечивает всю семью. Она взяла на себя эту ответственность, когда ее отец пожертвовал собой, выполняя полицейский долг. С тех пор Мит уже не мечтает устроиться в правоохранительные органы, как раньше, но ее бабушка все равно недовольна – она считает, что внучка выбирает слишком «мужские» профессии. Жизнь Мит в корне меняется, когда ее сестра бежит со свадьбы, а ей самой приходится выйти замуж за оставшегося одиноким жениха. Такому раскладу не рад никто, но Мит и ее мужу, который, к тому же, оказывается ее тезкой, придется привыкать друг к другу. Смотрите сериал «Отважная Мит» на Wink – онлайн и на русском языке.

