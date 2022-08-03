9 класс. История России (сериал, 2020) сезон 5 серия 4 смотреть онлайн

«Оттепель» в духовной жизни. Развитие науки и образования
9 класс. История России
СССР в послевоенные годы
«Оттепель» в духовной жизни. Развитие науки и образования

6.82020, «Оттепель» в духовной жизни. Развитие науки и образования
О сериале

Оттепель в истории СССР очень интересный и противоречивый период. После жесткого сталинского правления приход к власти Н.С. Хрущева был для народа как бальзам на душу Но бальзам этот лился в ограниченных количествах. То есть во время оттепели была представлена свобода выражения и творчества в культуре, искусстве, науке, образовании и общественной жизни, но до определенного порога, переходить который было нельзя, иначе существовал риск навлечь на себя гнев партийного руководства. В этом заключалось основное противоречие эпохи оттепели. Подробнее о предпосылках, причинах, противоречиях и новых веяниях оттепели в этом уроке.

21 мин

