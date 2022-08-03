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Оттепель (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2013, Оттепель. Серия 4
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На студии защита проекта перед худсоветом. После долгого совещания проект одобрен, осталось определиться только с актрисой на главную роль.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Оттепель»