Оттепель (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Сценарист Константин трагически погибает, оставив другу-режиссеру текст своего последнего сценария. Режиссер Егор и его новый знакомый оператор Виктор решают снять фильм.



Сериал Оттепель 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.