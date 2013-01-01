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Оттепель (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2013, Оттепель. Серия 1
Драмы, Исторические18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сценарист Константин трагически погибает, оставив другу-режиссеру текст своего последнего сценария. Режиссер Егор и его новый знакомый оператор Виктор решают снять фильм.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Исторические, Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Оттепель»