Оттенки греха (сериал, 2015) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Каким бы ни был мотив преступления и как бы запутано оно ни было, всe сводится к различным оттенкам вины. И адвокат защиты должен склонить чашу весов правосудия в пользу своих клиентов, независимо от того, насколько они виновны.



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