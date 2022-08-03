WinkСериалыОттенки греха1-й сезон4-я серия
Оттенки греха (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
8.52015, Schuld
Криминал, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Каким бы ни был мотив преступления и как бы запутано оно ни было, всe сводится к различным оттенкам вины. И адвокат защиты должен склонить чашу весов правосудия в пользу своих клиентов, независимо от того, насколько они виновны.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ХСРежиссёр
Ханну
Салонен
- Актёр
Мориц
Бляйбтрой
- АШАктриса
Анна
Штиблих
- Актриса
Фелина
Рогган
- ЛМАктриса
Лайла
Мария
- ЛПАктриса
Лиза
Поттхофф
- БКАктёр
Бернхард
Конрад
- АКАктриса
Аня
Кармински
- Актриса
Анна
Мария Мюэ
- ДШАктёр
Девид
Штрисов
- АЛАктриса
Алина
Левшин
- ЯЭСценарист
Ян
Элерт
- НГСценарист
Нина
Гросс
- Продюсер
Оливер
Бербен
- ЯЭПродюсер
Ян
Элерт
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- ВУАктриса дубляжа
Василиса
Ушакова
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гладкая
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- КАХудожник
Клаус-Рудольф
Амлер
- ХЛОператор
Ханно
Ленц
- ММКомпозитор
Марко
Майстер