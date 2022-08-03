10 класс. География (сериал, 2020) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Оценка мировых природных ресурсов
10 класс. География
География природных ресурсов мира
10 класс. География (сериал, 2020) сезон 2 серия 2

В ходе данного видеоурока вы узнаете, какие существуют
ресурсы, их значение, особенности и закономерности размещения. Учитель даст оценку обеспеченности мира и отдельных стран различными видами природных ресурсов, будут названы основные регионы-лидеры по тем или иным видам ресурсов.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

