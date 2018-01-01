Отравленная жизнь (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
8.82018, Отравленная жизнь. Серия 1
Детектив12+
О сериале
Александра с Грековым готовятся к свадьбе и ведут расследование загадочной гибели юной студентки-художницы. Сказочное убранство места происшествия, веретено с золотыми нитями, разбитое зеркало и необычный наряд жертвы заставляют Сашу вспомнить об итальянской живописи раннего возрождения. Но эта жертва оказывается не последней. Распутывая череду убийств, Александра раскроет целый преступный заговор и чуть сама не станет очередной жертвой…
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.9 IMDb
- ЮПРежиссёр
Юрий
Попович
- Актриса
Елена
Великанова
- МЩАктёр
Максим
Щеголев
- ЛГАктриса
Любовь
Германова
- Актёр
Валерий
Сторожик
- Актриса
Виктория
Герасимова
- МСАктёр
Максим
Сапрыкин
- ДФАктёр
Дмитрий
Фрид
- Актёр
Андрей
Межулис
- Актриса
Ольга
Герасимова
- Актёр
Михаил
Дорожкин
- БПСценарист
Белла
Прибылова
- ЕКСценарист
Елена
Кряковцева
- АМСценарист
Анна
Малышева
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ДШПродюсер
Дмитрий
Шутко
- ИППродюсер
Ирина
Путятина
- АБОператор
Арунас
Баразнаускас
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров
- АМКомпозитор
Александр
Маев