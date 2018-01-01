Отравленная жизнь (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Александра с Грековым готовятся к свадьбе и ведут расследование загадочной гибели юной студентки-художницы. Сказочное убранство места происшествия, веретено с золотыми нитями, разбитое зеркало и необычный наряд жертвы заставляют Сашу вспомнить об итальянской живописи раннего возрождения. Но эта жертва оказывается не последней. Распутывая череду убийств, Александра раскроет целый преступный заговор и чуть сама не станет очередной жертвой…



Сериал Отравленная жизнь 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.