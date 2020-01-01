WinkДетям9 класс. ГеографияОбщая характеристика хозяйства РоссииОтраслевая структура хозяйства России
9 класс. География (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
6.22020, Отраслевая структура хозяйства России
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Посмотрев данный видеоурок, все желающие смогут получить представление о теме Отраслевая структура хозяйства России. В ходе занятия вы узнаете об особенностях природо-хозяйственных регионов страны, где размещаются хозяйственные объекты, в чем причины такого распространения, как их располо�жение связано с интересами управления.
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