9 класс. География (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

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Посмотрев данный видеоурок, все желающие смогут получить представление о теме Отраслевая структура хозяйства России. В ходе занятия вы узнаете об особенностях природо-хозяйственных регионов страны, где размещаются хозяйственные объекты, в чем причины такого распространения, как их располо�жение связано с интересами управления.





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