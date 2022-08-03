8.52020, Отпуск в сосновом лесу. Серия 1
Мелодрама18+
Эта серия пока недоступна
Отпуск в сосновом лесу (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Ольга и Алла некогда вместе учились в одном вузе и обе влюбились в преподавателя славянской филологии — Валерия Синицкого. Из двух подруг он выбрал хрупкую Ольгу. Некоторое время они встречались, а потом девушка без объяснений причин решила порвать отношения. После расставания с Олей Валера женился на ее подруге Алле. Оля вышла замуж за Павла, они воспитывают сына Гошу. Жизнь развела Олю, Аллу и Валерия в разные стороны. Они даже не надеялись на встречу. Но спустя десять лет совершенно случайно оказались соседями по коттеджу во время отдыха…
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
- АРРежиссёр
Алёна
Райнер
- АСАктриса
Анна
Сагайдачная
- Актёр
Константин
Корецкий
- АЧАктриса
Анастасия
Чепелюк
- ПДАктёр
Прохор
Дубравин
- Актриса
Ада
Роговцева
- ДМАктёр
Даниил
Мирешкин
- ВЗАктёр
Владимир
Заец
- НБАктриса
Неонила
Белецкая
- ТПАктриса
Татьяна
Печенкина
- СФАктёр
Сергей
Фролов
- МБСценарист
Мария
Бек
- ЕШПродюсер
Екатерина
Шевелюк
- Продюсер
Людмила
Семчук
- ОРПродюсер
Олег
Рогожа
- ИППродюсер
Илларион
Павлюк
- ТЛХудожница
Татьяна
Лаптева-Кондратова
- АВОператор
Артем
Васильев
- СМКомпозитор
Сергей
Морозов
- ЛМКомпозитор
Людмила
Морозова