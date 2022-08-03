Отпуск в сосновом лесу (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Отпуск в сосновом лесу. Серия 1
8.52020, Отпуск в сосновом лесу. Серия 1
Мелодрама18+

О сериале

Ольга и Алла некогда вместе учились в одном вузе и обе влюбились в преподавателя славянской филологии — Валерия Синицкого. Из двух подруг он выбрал хрупкую Ольгу. Некоторое время они встречались, а потом девушка без объяснений причин решила порвать отношения. После расставания с Олей Валера женился на ее подруге Алле. Оля вышла замуж за Павла, они воспитывают сына Гошу. Жизнь развела Олю, Аллу и Валерия в разные стороны. Они даже не надеялись на встречу. Но спустя десять лет совершенно случайно оказались соседями по коттеджу во время отдыха…

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.1 КиноПоиск

