Открывая русскую провинцию: Иваново (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Лекции о том, кто придумал рисовать Волгу, как крестьяне становились фабрикантами и почему в Иванове столько конструктивистских шедевров, а еще игра с ситцами, «Мемори» с пейзажами и история о том, как палехские иконописцы обхитрили советскую власть

