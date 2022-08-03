WinkДетямОткрывая русскую провинцию: Иваново1-й сезонИваново — город двух архитектур
Открывая русскую провинцию: Иваново (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2018, Иваново — город двух архитектур
Документальный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Лекции о том, кто придумал рисовать Волгу, как крестьяне становились фабрикантами и почему в Иванове столько конструктивистских шедевров, а еще игра с ситцами, «Мемори» с пейзажами и история о том, как палехские иконописцы обхитрили советскую власть