Открытый космос (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2011, Открытый космос. 2 серия
Документальный0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Документальный цикл посвящен рассказу об истории космонавтики. Освоение космоса описывается в контексте ракетно-космической «гонки» между государствами: на первом этапе между СССР и Германией, на втором — между СССР и США.
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время51 мин / 00:51
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ЕКРежиссёр
Евгений
Коваленко
- ПТРежиссёр
Павел
Тупик
- СЧАктёр
Сергей
Чонишвили
- ДПАктёр
Дмитрий
Полонский
- РОАктёр
Роман
Огнев
- АПСценарист
Антон
Первушин
- ВБПродюсер
Валерий
Бабич
- Продюсер
Влад
Ряшин
- ОВПродюсер
Олег
Вольнов
- Продюсер
Константин
Эрнст
- АУХудожник
Александр
Усольцев
- ТНХудожница
Татьяна
Надбитова
- АММонтажёр
Александра
Макарьева
- ЕМОператор
Евгений
Музруков
- БККомпозитор
Борис
Кукоба