Открытый космос
1-й сезон
2-я серия

Открытый космос (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2011, Открытый космос. 2 серия
Эта серия пока недоступна

О сериале

Документальный цикл посвящен рассказу об истории космонавтики. Освоение космоса описывается в контексте ракетно-космической «гонки» между государствами: на первом этапе между СССР и Германией, на втором — между СССР и США.

