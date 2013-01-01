Открытие «второго фронта». Разгром гитлеровской Германии
Wink
Детям
9 класс. Всеобщая история
Новейшая история. Первая половина XX в.
Открытие «второго фронта». Разгром гитлеровской Германии

9 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 15 смотреть онлайн

6.02013, Открытие «второго фронта». Разгром гитлеровской Германии
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Всеобщая история. XIX векНовейшая история. Первая половина XX в.Новейшая история. Вторая половина XX-начало XXI века

Сюжет

1943 год стал годом коренного перелома во Второй мировой войне. Союзнические армии всё увереннее стали громить гитлеровские войска и его союзников. О событиях завершающего этапа войны пойдёт речь на данном уроке.

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