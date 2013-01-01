9 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 15 смотреть онлайн

Сюжет

1943 год стал годом коренного перелома во Второй мировой войне. Союзнические армии всё увереннее стали громить гитлеровские войска и его союзников. О событиях завершающего этапа войны пойдёт речь на данном уроке.





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