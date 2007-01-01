Открытие Оливера. Сезон 2. Серия 1
Wink
Детям
Открытие Оливера
2-й сезон
1-я серия

Открытие Оливера (мультсериал, 2007) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

6.92007, Oliver Discovers
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

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О сериале

Оливер показывает зрителям свои любимые места вокруг дома и на улице для интересного и практического обучения. Как и многие любопытные малыши, Оливер поднимается, прыгает, прикасается и испытывает всe, что только возможно. Он замечает, что в каждом месте можно найти похожие формы, размеры и цвета.

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Страна
Великобритания
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
18 мин / 00:18

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