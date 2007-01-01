Открытие Оливера (мультсериал, 2007) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Оливер показывает зрителям свои любимые места вокруг дома и на улице для интересного и практического обучения. Как и многие любопытные малыши, Оливер поднимается, прыгает, прикасается и испытывает всe, что только возможно. Он замечает, что в каждом месте можно найти похожие формы, размеры и цвета.



Сериал Открытие Оливера 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.