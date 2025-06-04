Отец Браун. Сезон 1. Серия 1
Отец Браун (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2013, Отец Браун. Сезон 1. Серия 1
Драма, Криминал16+

В английском священнике есть большая часть тех качеств, которые были присущи Шерлоку Холмсу. Он умел обращать внимание на незаметные детали, в разговоре больше внимания старался уделять мимике собеседника - ведь жесты человека, как теперь считают ученые, могут сказать больше, чем слова. Глубокий анализ и умение мыслить логически делают отца Брауна, внешне скромного и неприметного, суровым обличителем для преступников.

Великобритания
Криминал, Драма, Детектив

7.6 КиноПоиск
7.8 IMDb