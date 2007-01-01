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Отель Вавилон (сериал, 2007) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
2007, Отель Вавилон. 2 сезон. 3 серия
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Сюжет
Анна убеждает нежданного гостя в том, что она менеджер отеля и проникает на вечеринку знаменитостей. У Бена происходит неприятная встреча с поп-звездой, а Джеки узнает о группе горничных-стриптизерш.
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