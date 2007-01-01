Отель Вавилон (сериал, 2007) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Отель "Вавилон" — это соблазнительная возможность заглянуть в мир роскошных лондонских гостиниц, в мир, где всем заправляют деньги. В отеле "Вавилон" никогда нет свободных мест, а задача каждого работника гостиницы — выудить из постояльцев как можно больше денежек.



Чарли и Тони спорят с Анной и Джеки о том, удастся ли сохранить серкрет пары, которая решила на годовщину свадьбы сделать пластическую операцию. Тем временем мальчики попадают в неприятную историю, связанную с конкуриющим отелем.



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