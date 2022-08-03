Отель «Феникс» (сериал, 2020) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Мистический нуар о девушке, которая пытается понять, кто ее убил. Адаптация бельгийского сериала «Отель „Бо Сежур“». Девушка Лера умерла при загадочных обстоятельствах. Ее труп нашли в номере отеля, но ее дух остался в нашем мире. Она не помнит, что с ней случилось перед смертью, и пытается понять, что к этому привело. Для этого Лера пользуется способностью общаться с живыми людьми – ее видят немногие, но именно они будут помогать ей разобраться в обстоятельствах своей смерти.

