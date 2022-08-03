WinkДетям8 класс. История РоссииРоссийская империя первой четверти XIX векаОтечественная война 1812 г. Начало войны
8 класс. История России (сериал, 2020) сезон 5 серия 5 смотреть онлайн
6.22020, Отечественная война 1812 г. Начало войны
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
На видеоуроке, посвященном Отечественной войне 1812 года (Ч. 1), рассматривается состав противостоящих сил и особенности этого неравного сражения. Рассказывается о нестандартных решениях ведения боя, о Бородинском сражении и потерях с обеих сторон.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!