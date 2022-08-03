На видеоуроке, посвященном Отечественной войне 1812 года (Ч. 1), рассматривается состав противостоящих сил и особенности этого неравного сражения. Рассказывается о нестандартных решениях ведения боя, о Бородинском сражении и потерях с обеих сторон.



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