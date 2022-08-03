Отечественная война 1812 г. Начало войны
Wink
Детям
8 класс. История России
Российская империя первой четверти XIX века
Отечественная война 1812 г. Начало войны

8 класс. История России (сериал, 2020) сезон 5 серия 5 смотреть онлайн

6.22020, Отечественная война 1812 г. Начало войны
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На видеоуроке, посвященном Отечественной войне 1812 года (Ч. 1), рассматривается состав противостоящих сил и особенности этого неравного сражения. Рассказывается о нестандартных решениях ведения боя, о Бородинском сражении и потерях с обеих сторон.

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Жанр
Образовательные
Время
31 мин / 00:31

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