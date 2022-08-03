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Отчаянные меры
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Отчаянные меры (сериал, 2012) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2012, Last Resort
Фантастика, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Большой обед с цыпленком. Чаплин устраивает торжество для экипажа и островитян в честь празднования двух культур. Утро следующего дня омрачает весть о том, что кто-то из команды изнасиловал местную девушку. Тем временем, Кендалл пытается с помощью пленного спецназовца разгадать систему скрытой коммуникации противника.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отчаянные меры»