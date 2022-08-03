Отчаянные меры (сериал, 2012) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Большой обед с цыпленком. Чаплин устраивает торжество для экипажа и островитян в честь празднования двух культур. Утро следующего дня омрачает весть о том, что кто-то из команды изнасиловал местную девушку. Тем временем, Кендалл пытается с помощью пленного спецназовца разгадать систему скрытой коммуникации противника.

