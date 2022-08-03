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Отчаянные меры
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Отчаянные меры (сериал, 2012) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2012, Last Resort
Фантастика, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Еще один отличный день ВМФ. Кто-то примешивает галлюциноген BZ в источники пресной воды на острове. На короткое время большинство населения острова и экипаж субмарины теряют сознание. Неизвестные, с которыми сотрудничает местный бандит Джулиан Серрат, пытаются похитить одного из спецназовцев. Кендалл приходит в себя и вместе с Кингом пытается противостоять атакующим. Чаплину и остальному экипажу, дезориентированным сильнодействующим веществом, угрожает пожар, вспыхнувший на борту. Кто-то восстанавливает уровень кислорода в отсеках субмарины и крадет у капитана ключ запуска боеголовок. Капитан просыпается.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отчаянные меры»