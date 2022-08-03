Еще один отличный день ВМФ. Кто-то примешивает галлюциноген BZ в источники пресной воды на острове. На короткое время большинство населения острова и экипаж субмарины теряют сознание. Неизвестные, с которыми сотрудничает местный бандит Джулиан Серрат, пытаются похитить одного из спецназовцев. Кендалл приходит в себя и вместе с Кингом пытается противостоять атакующим. Чаплину и остальному экипажу, дезориентированным сильнодействующим веществом, угрожает пожар, вспыхнувший на борту. Кто-то восстанавливает уровень кислорода в отсеках субмарины и крадет у капитана ключ запуска боеголовок. Капитан просыпается.

