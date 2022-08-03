WinkСериалыОтчаянные меры1-й сезон2-я серия
Отчаянные меры (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2012, Last Resort
Фантастика, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Синее на синем. Флотилия американских боевых кораблей приближается к двухсотмильной зоне, которую установил капитан Чаплин. Тем не менее, он предпринимает меры безопасности и активирует систему «Персей», которая позволяет сделать подводную лодку невидимой для систем обнаружения. На острове почти четверть экипажа намеревается выйти из подчинения. Однако, это не единственная проблема. Есть вероятность, что на остров высадился спецназ. Главный старшина Проссер строит личные планы и потворствует неповиновению экипажа. В Вашингтоне жену помощника Сэма Кендалла заставляют выйти на связь с мужем, чтобы уговорить его сдаться.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Мартин
Кэмпбелл
- СДРежиссёр
Стивен
ДеПол
- БДРежиссёр
Билл
Джирхарт
- АБАктёр
Андре
Брауэр
- Актёр
Скотт
Спидман
- ДБАктриса
Дэйзи
Беттс
- ДЛАктёр
Дэниел
Лиссинг
- Актёр
Роберт
Патрик
- ОРАктриса
Отем
Ризер
- КДАктриса
Камилла
Де Паззи
- СНАктёр
Сар
Нгауджа
- ДШАктриса
Джесси
Шрэм
- КГСценарист
Карл
Гайдусек
- ШРСценарист
Шон
Райан
- ПМСценарист
Патрик
Мэссет
- КГПродюсер
Карл
Гайдусек
- ДХПродюсер
Джин
Хиггинс
- ГРХудожник
Гари
Рэндолл
- КМХудожница
Кэтрин
Моррисон
- ДХХудожник
Джеймс
Х. Спенсер
- РШОператор
Ронн
Шмидт
- РДКомпозитор
Роберт
Дункан