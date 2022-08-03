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Отчаянные меры (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2012, Last Resort
Фантастика, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Синее на синем. Флотилия американских боевых кораблей приближается к двухсотмильной зоне, которую установил капитан Чаплин. Тем не менее, он предпринимает меры безопасности и активирует систему «Персей», которая позволяет сделать подводную лодку невидимой для систем обнаружения. На острове почти четверть экипажа намеревается выйти из подчинения. Однако, это не единственная проблема. Есть вероятность, что на остров высадился спецназ. Главный старшина Проссер строит личные планы и потворствует неповиновению экипажа. В Вашингтоне жену помощника Сэма Кендалла заставляют выйти на связь с мужем, чтобы уговорить его сдаться.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отчаянные меры»