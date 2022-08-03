Синее на синем. Флотилия американских боевых кораблей приближается к двухсотмильной зоне, которую установил капитан Чаплин. Тем не менее, он предпринимает меры безопасности и активирует систему «Персей», которая позволяет сделать подводную лодку невидимой для систем обнаружения. На острове почти четверть экипажа намеревается выйти из подчинения. Однако, это не единственная проблема. Есть вероятность, что на остров высадился спецназ. Главный старшина Проссер строит личные планы и потворствует неповиновению экипажа. В Вашингтоне жену помощника Сэма Кендалла заставляют выйти на связь с мужем, чтобы уговорить его сдаться.

