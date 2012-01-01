Отчаянные меры (сериал, 2012) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Открытое море. Кендалл и Кинг покидают остров, чтобы попытаться спасти жену Кендалла, Кристин. Тем временем, представитель Китая предлагает экипажу долгожданное снабжение всем необходимым. Проссер возвращается, но скрывает ото всех свою травму и пристрастие к сильнодействующим веществам. Чаплин решает, что не может больше удерживать людей на гауптвахте. Штрафников освобождают, но двух из них наказывают для примера остальным.

