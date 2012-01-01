Отчаянные меры (сериал, 2012) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Wink
Отчаянные меры
2012, Last Resort
Открытое море. Кендалл и Кинг покидают остров, чтобы попытаться спасти жену Кендалла, Кристин. Тем временем, представитель Китая предлагает экипажу долгожданное снабжение всем необходимым. Проссер возвращается, но скрывает ото всех свою травму и пристрастие к сильнодействующим веществам. Чаплин решает, что не может больше удерживать людей на гауптвахте. Штрафников освобождают, но двух из них наказывают для примера остальным.

США
Фантастика
SD
41 мин / 00:41

7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

