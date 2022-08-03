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Отчаянные домохозяйки HD
8-й сезон
9-я серия

Отчаянные домохозяйки HD (сериал, 2012) сезон 8 серия 9 смотреть онлайн

2012, Desperate Housewives
Драма, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В центре сюжета – жизнь четырех подруг-домохозяек, которые живут неподалеку друг от друга на Вистерия Лейн, их проблемы и скелеты в шкафах. История начинается, когда их пятая подруга Мэри Элис Янг кончает жизнь самоубийством в собственном доме.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама, Детектив

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отчаянные домохозяйки HD»