Wink
Сериалы
Отчаянные домохозяйки HD
8-й сезон
12-я серия

Отчаянные домохозяйки HD (сериал, 2012) сезон 8 серия 12 смотреть онлайн

2012, Desperate Housewives
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В центре сюжета – жизнь четырех подруг-домохозяек, которые живут неподалеку друг от друга на Вистерия Лейн, их проблемы и скелеты в шкафах. История начинается, когда их пятая подруга Мэри Элис Янг кончает жизнь самоубийством в собственном доме.

Сериал Отчаянные домохозяйки 8 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отчаянные домохозяйки HD»