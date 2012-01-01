Отчаянные домохозяйки HD (сериал, 2012) сезон 8 серия 12 смотреть онлайн
2012, Desperate Housewives
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В центре сюжета – жизнь четырех подруг-домохозяек, которые живут неподалеку друг от друга на Вистерия Лейн, их проблемы и скелеты в шкафах. История начинается, когда их пятая подруга Мэри Элис Янг кончает жизнь самоубийством в собственном доме.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Гроссман
- ЛШРежиссёр
Ларри
Шоу
- АСРежиссёр
Арлин
Санфорд
- ТХАктриса
Тери
Хэтчер
- ФХАктриса
Фелисити
Хаффман
- МКАктриса
Марсия
Кросс
- Актриса
Ева
Лонгория
- Актриса
Николетт
Шеридан
- БСАктриса
Бренда
Стронг
- ДДАктёр
Джеймс
Дентон
- ДСАктёр
Даг
Сэвант
- РЧАктёр
Рикардо
Чавира
- Актёр
Кайл
Маклоклен
- БДСценарист
Боб
Дэйли
- МБСценарист
Мэтт
Берри
- МЧПродюсер
Марк
Черри
- СХПродюсер
Стефани
Хэйген
- ЧСПродюсер
Чарльз
Скурас III
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ЕПАктриса дубляжа
Елена
Павловская
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- НПАктриса дубляжа
Наталья
Панина
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- ТАХудожник
Томас
А. Уолш
- ККМонтажёр
Карен
Кастанеда
- ЛПОператор
Лоуелл
Петерсон
- ДДОператор
Дэвид
Дж. Миллер
- СЯКомпозитор
Стив
Яблонски
- СБКомпозитор
Стив
Бартек
- СККомпозитор
Стюарт
Коупленд