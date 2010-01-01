Wink
Сериалы
Отчаянные домохозяйки HD
7-й сезон
13-я серия

Отчаянные домохозяйки HD (сериал, 2010) сезон 7 серия 13 смотреть онлайн

2010, Desperate Housewives
Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В центре сюжета – жизнь четырех подруг-домохозяек, которые живут неподалеку друг от друга на Вистерия Лейн, их проблемы и скелеты в шкафах. История начинается, когда их пятая подруга Мэри Элис Янг кончает жизнь самоубийством в собственном доме.

Сериал Отчаянные домохозяйки 7 сезон 13 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отчаянные домохозяйки HD»