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Отчаянные домохозяйки HD
6-й сезон
2-я серия

Отчаянные домохозяйки HD (сериал, 2009) сезон 6 серия 2 смотреть онлайн

2009, Desperate Housewives
Драмы18+

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Сюжет

В центре сюжета – жизнь четырех подруг-домохозяек, которые живут неподалеку друг от друга на Вистерия Лейн, их проблемы и скелеты в шкафах. История начинается, когда их пятая подруга Мэри Элис Янг кончает жизнь самоубийством в собственном доме.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отчаянные домохозяйки HD»