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Отчаянные домохозяйки
6-й сезон
11-я серия

Отчаянные домохозяйки (сериал, 2009) сезон 6 серия 11 смотреть онлайн

9.62009, Desperate Housewives
Драмы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В центре сюжета – жизнь четырех подруг-домохозяек, которые живут неподалеку друг от друга на Вистерия Лейн, их проблемы и скелеты в шкафах. История начинается, когда их пятая подруга Мэри Элис Янг кончает жизнь самоубийством в собственном доме.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы, Зарубежные

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отчаянные домохозяйки»

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