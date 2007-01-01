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Отчаянные домохозяйки
4-й сезон
7-я серия

Отчаянные домохозяйки (сериал, 2007) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн

9.62007, Desperate Housewives
Драмы, Комедии18+

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О сериале

В центре сюжета – жизнь четырех подруг-домохозяек, которые живут неподалеку друг от друга на Вистерия Лейн, их проблемы и скелеты в шкафах. История начинается, когда их пятая подруга Мэри Элис Янг кончает жизнь самоубийством в собственном доме.

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Страна
США
Жанр
Комедии, Драмы, Мелодрамы
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отчаянные домохозяйки»