Wink
Сериалы
Отчаянные домохозяйки
2-й сезон
19-я серия

Отчаянные домохозяйки (сериал, 2005) сезон 2 серия 19 смотреть онлайн

9.62005, Desperate Housewives
Драмы, Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В центре сюжета – жизнь четырех подруг-домохозяек, которые живут неподалеку друг от друга на Вистерия Лейн, их проблемы и скелеты в шкафах. История начинается, когда их пятая подруга Мэри Элис Янг кончает жизнь самоубийством в собственном доме.

Сериал Отчаянные домохозяйки 2 сезон 19 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Отчаянные домохозяйки»