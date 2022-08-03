Отбросы (сериал, 2011) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

Хулиганы-аутсайдеры получают суперспособности. Британский хит о трудных подростках со звездой криминальной комедии «Голяк» Джозефом Гилганом. Пятеро юных правонарушителей попадают на исправительные работы. Келли, Нейтан, Кертис, Алиша и Саймон — незнакомцы, у которых нет ничего общего. Ребята только и делают, что спорят да дерутся. Однажды после сильного удара молнии каждый из них получает сверхспособность, например, Келли теперь читает чужие мысли, а Кертис умеет останавливать и перематывать время. Случайный дар становится для ребят настоящим наказанием, потому что обнажает их подростковые комплексы. Не терпится узнать о приключениях героев фантастической комедии? Смотреть сериал «Отбросы» в хорошем качестве можно на Wink уже сейчас!

