От Якобинской диктатуры до империи Наполеона
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Детям
7 класс. Всеобщая история
Всеобщая история
От Якобинской диктатуры до империи Наполеона

7 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 4 серия 13 смотреть онлайн

6.32011, От Якобинской диктатуры до империи Наполеона
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Европа и мир в конце XV-XVII вв.Европейские государства в XVI-XVII вв.: реформация и абсолютизмАнглийская революция XVII векаВсеобщая история

Сюжет

На данном уроке вы погрузитесь в мир Франции конца XVIII столетия. Этот период является одним из важнейших в истории Франции ; это время Великой французской революции. На этом уроке вы узнаете о партии якобинцев, а также обо всех ужасах террора и кровопролитных казнях. В это время идет борьба за власть, и после переворота 9 термидора приходит конец власти якобинцев и начинается становление империи Наполеона Бонапарта.

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