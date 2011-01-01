7 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 4 серия 13 смотреть онлайн

Сюжет

На данном уроке вы погрузитесь в мир Франции конца XVIII столетия. Этот период является одним из важнейших в истории Франции ; это время Великой французско�й революции. На этом уроке вы узнаете о партии якобинцев, а также обо всех ужасах террора и кровопролитных казнях. В это время идет борьба за власть, и после переворота 9 термидора приходит конец власти якобинцев и начинается становление империи Наполеона Бонапарта.



Сериал От Якобинской диктатуры до империи Наполеона 4 сезон 13 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.