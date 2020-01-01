6 класс. История России (сериал, 2020) сезон 1 серия 30 смотреть онлайн

К началу XVI века на основе Московского княжества сформировалось крупное государство, в которое вошли практически все русские земли, не вошедшие в состав Великого княжества Литовского. Из этого урока вы узнаете, как была устроена система управления этим государством и какими достоинствами и недостатками она обладала.



