WinkДетям6 класс. История РоссииДревнерусское государствоОт Киева до Москвы. Становление русского государства в X–XVI веках
6 класс. История России (сериал, 2020) сезон 1 серия 30 смотреть онлайн
7.02020, От Киева до Москвы. Становление русского государства в X–XVI веках
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
К началу XVI века на основе Московского княжества сформировалось крупное государство, в которое вошли практически все русские земли, не вошедшие в состав Великого княжества Литовского. Из этого урока вы узнаете, как была устроена система управления этим государством и какими достоинствами и недостатками она обладала.
