11 класс. История России (сериал, 2020) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

От Февраля к Октябрю. Мирный этап
От Февраля к Октябрю. Мирный этап

От Февраля к Октябрю. Мирный этап
После свержения самодержавия в ходе Февральской революции 1917 года общество осталось официально в руках временного органа власти Временного правительства, а в реальности в режиме двоевластия. Как удавалось сосуществовать рабочему Петроградскому Совету и буржуазному Временному правительству?

