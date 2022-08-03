WinkДетям11 класс. История РоссииВеликая Российская революция 1917-1921 ггОт Февраля к Октябрю. Мирный этап
11 класс. История России (сериал, 2020) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
6.52020, От Февраля к Октябрю. Мирный этап
Образовательные0+
О сериале
После свержения самодержавия в ходе Февральской революции 1917 года общество осталось официально в руках временного органа власти Временного правительства, а в реальности в режиме двоевластия. Как удавалось сосуществовать рабочему Петроградскому Совету и буржуазному Временному правительству?
