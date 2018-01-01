WinkДетямОт Диора до Маккуина1-й сезонСерия 4: Часть 1
От Диора до Маккуина (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2018, Серия 4: Часть 1
Образовательные12+
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Сюжет
За последние 50 лет мода изменилась до неузнаваемости. На курсе разберeмся в главных именах и явлениях: от приталенных платьев послевоенного Диора до туфель-броненосцев Маккуина. Это онлайн-курс лектория «Синхронизация»
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