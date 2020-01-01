WinkДетям8 класс. ГеографияИстория заселения, освоения и исследований территории РоссииОсвоение и изучение территории России до XVIII в.
8 класс. География (сериал, 2020) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
6.32020, Освоение и изучение территории России до XVIII в.
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В ходе урока вы сможете самостоятельно изучить тему Освоение и изучение территории России до 18 века. Вы узнаете, как одновременно с расширением территории России происходило еe исследование и изучение. Рассмотрите также основные этапы этого изучения, когда и какие экспедиции отправлялись для выполнения этой задачи.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!
Сериал Освоение и изучение территории России до XVIII в 2 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.