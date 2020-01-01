8 класс. География (сериал, 2020) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Освоение и изучение территории России до XVIII в.
В ходе урока вы сможете самостоятельно изучить тему Освоение и изучение территории России до 18 века. Вы узнаете, как одновременно с расширением территории России происходило еe исследование и изучение. Рассмотрите также основные этапы этого изучения, когда и какие экспедиции отправлялись для выполнения этой задачи.

