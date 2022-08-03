7 класс. География (сериал, 2020) сезон 12 серия 5 смотреть онлайн

Когда европейцы открыли Северную Америку, она уже была заселена местными племенами. Не менее 30 тыс. лет назад их предки проникли сюда из Азии. Заселение происходило через так называемый Берингов мост между двумя материками.

Современное население Северной Америки сформировалось в результате европейской колонизации и переселением на материк представителей разных народов.



